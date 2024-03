L’Associazione Musicale Culturale “Magical Melody” di Castelvetrano ha annunciato una nuova e prestigiosa collaborazione nel mondo della musica con la “The Vocal Academy”, fondata da Silvia Mezzanotte e Riccardo Russo. La sede dell’Associazione Musicale Culturale “Magical Melody”, sita a Castelvetrano in via IV Novembre n. 7, diventerà un nuovo luogo di incontro per gli appassionati di musica e per chi desidera approfondire le proprie conoscenze nel campo vocale, intraprendendo un percorso nel mondo della musica e del canto.

Per celebrare questa importante sinergia, l’associazione “Magical Melody”, nella persona del suo Presidente, Aurora Di Nino, invita la cittadinanza e tutti coloro che amano la musica a partecipare al ricevimento di inaugurazione, che si terrà domenica 10 Marzo 2024 a partire dalle ore 18. All’evento inaugurale sarà presente anche Silvia Mezzanotte e lo staff provinciale della “The Vocal Academy”.

“Sono molto orgogliosa – confessa Silvia Mezzanotte – perché ormai le sedi affiliate della The Vocal Academy sono tante e tutte affidate a insegnanti di grande valore. Il 10 marzo apriamo a Castelvetrano con un’ insegnante di grande talento, oltre che cantante e musicista. La mia gioia è centuplicata per questa nuova opportunità: offrire ai giovani di Castelvetrano un metodo di canto serio ed efficace non solo per imparare a cantare, ma anche per gestire in modo sano l’emotività”.

“Non riesco a descrivere bene a parole l’emozione che sto provando in questo momento – commenta Aurora Di Nino – ma voglio ringraziare infinitamente tutto lo staff della The Vocal Academy per aver creduto sempre in me, per avermi trasmesso tanto e per continuare ad insegnarmi cose utili per la mia crescita personale e musicale. Grazie, infine, per avermi dato questa meravigliosa possibilità per portare una sede didattica anche a Castelvetrano“.