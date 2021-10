ASCOLTA L'ARTICOLO

Mercoledì 20 ottobre apre il nuovo punto vendita SuperToys al primo piano del centro Vetranoshop TRER nella zona commerciale Strasatto di Castelvetrano, in via Marinella angolo via Caduti di Nassiriya. Una ristrutturazione totale del centro, che mette in primo piano il divertimento dei bambini e il coinvolgimento di tutta la famiglia per tante esperienze da vivere e condividere. SuperToys non è un semplice negozio ma il luogo dove l’avventura ha inizio. All’interno del nuovo store, specializzato nel settore giocattoli, anche un corner con tutto il necessario per l’infanzia, prodotti per l’igiene, puericultura leggera e pesante, pannolini e salviettine delle migliori marche.

Il nuovo negozio SuperToys fa raggiungere la superficie di vendita del centro Vetranoshop TRER ad oltre 2000 mq in cui l’esposizione dei giocattoli, dei brand più prestigiosi con tanti prodotti in esclusiva Giocheria, è contraddistinta da ampi e comodi corridoi per un assortimento mai visto in zona, con i prodotti in pubblicità televisiva per una visione innovativa dell’esperienza cliente. “L’ambizione è quella di far vivere momenti di spensieratezza ai bambini e alle loro famiglie, offrendo allo stesso tempo una vastissima scelta di prodotti a disposizione”, dice il titolare.

“La nuova apertura di SuperToys è una sfida, in un settore che non si è mai fermato anche durante i momenti più bui della pandemia da Covid-19, ancora in corso ma nella quale si intravede la luce in fondo al tunnel. Un ringraziamento speciale ai tecnici, alle imprese dell’indotto che hanno partecipato al restyling del centro, al giovane staff di lavoro, selezionato per l’occasione, ma anche a tutti i collaboratori che hanno condiviso la loro ventennale esperienza e che ha permesso di rispettare le tempistiche previste. Inaugurare questo negozio è una grande emozione, un segnale tangibile di ripartenza condivisa tra noi e le famiglie di questo territorio.

Il nostro obiettivo – continua il titolare – è quello di creare lavoro e continuare a rendere felici i più piccoli: i migliori clienti che un negozio può avere”. La promozione dedicata ai primi 20 giorni di apertura del negozio permette di acquistare tutto ciò che si trova sugli scaffali con uno sconto immediato del 20% da effettuarsi alla cassa, ad esclusione dei pannolini e delle salviettine che hanno già dei superprezzi in offerta. Ad accogliere gli ospiti un magnifico arco di palloncini colorati che aprirà l’entrata al piano superiore, accessibile tramite dei comodi tappeti mobili.

L’animazione, curata da Sprizz dal 20 al 24 Ottobre, regalerà emozioni e divertimento per tutti: truccabimbi, sculture di palloncini, pop corn, zucchero filato e caramelle, il tutto animato da coloratissime mascotte che interverranno durante la festa dell’inaugurazione. Vi invitiamo a visionare il programma completo! Il centro Vetranoshop TRER così con i suoi tre marchi torna quindi ad offrire in un’unica location tutto il necessario per le famiglie che crescono: Mamma Bimbo Superstore, tutto per i più piccoli, dall’alimentazione per i neonati, pannolini, salviettine, sistemi modulari, puericultura leggera e pesante, intimo neonato e corredino; SuperToys Giocheria, lo specialista del giocattolo; Mondotex, tutto per il tessile della casa e della persona.

Vi aspettiamo!

AUTORE. Redazione