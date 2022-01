ASCOLTA L'ARTICOLO

L’area commerciale di Castelvetrano si arricchisce di una nuova attività. Ha aperto infatti i battenti ieri il Fitness Center HARDCORE nei locali che un tempo ospitavano una nota discoteca. I locali sono stati ristrutturati ed adeguati per ospitare diverse sale di pesistica con strumenti nuovi e all’avanguardia. Sono previsti piani di allenamento sia per sportivi professionisti che per chi volesse iniziare una sana attività fisica. Com’è noto l’area è facilmente raggiungibile da tutti i comuni dell’area Belice, grazie ai collegamenti con l’autostrada A29 e con la SS115. Per venire in contro alle esigenze dei clienti, la palestra sarà aperta dal lunedì al venerdì in orario continuato dalle 8:30 alle 22:30, il sabato dalle 8:30 alle 18:00. Al momento è attiva una promozione, per info contattare i recapiti: 389.5434470 – 329.1613412

Foto di Carmelo Certa per HARDCORE

AUTORE. Redazione