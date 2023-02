ASCOLTA L'ARTICOLO

Attivi da oggi, i servizi di una nuova Clinica Oculistica presso il VANICO ad opera della Chirurgia Plastica Clemente. Grazie ad un importante investimento degli imprenditori nell’ambito sanitario, Valentina Li Causi e Daniele Clemente, Castelvetrano diventa un punto di riferimento anche nel mondo dell’oculistica.

Nei nuovissimi locali sarà possibile trovare un supporto medico oculistico altamente specializzato grazie non solo a macchinari di ultimissima generazione ma soprattutto grazie al valore professionale ed umano di uno staff d’eccellenza coordinato dal Dr. Charles Anthony Martorana Direttore dell’U.O. Oculistica dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca che conta centinaia di migliaia di interventi chirurgici e prestazioni sanitarie.

L’oculistica è una branca medica che negli ultimi anni ha vissuto una vera e propria svolta negli ambiti diagnostici e terapeutici, grazie all’applicazione di moderne strumentazioni e sofisticate tecniche d’intervento. E proprio a Castelvetrano sarà possibile sottoporsi ad accurata diagnosi dell’apparato visivo ed eventualmente procedere ad interventi di LASERCHIRURGIA senza bisturi, o chirurgia convenzionale, seguendo i più moderni protocollo sanitari.

Segue un elenco di alcune delle principali patologie che sarà possibile trattare presso la sezione Oculistica della Chirurgia Plastica Clemente di Castelvetrano: Cataratta, Cataratta Complicata, Glaucoma, Patologie dell’Interfaccia Vitreomaculare, Distacco di Retina, Retinopatia Diabetica, Occlusione della Vena Retinica, Degenerazione Maculare Legata all’Età, Cheratocono, Pterigio, Vizi di Refrazione.

Nel presentare l’elenco di tutti i servizi offerti presso la clinica, il Dr. Martorana ha sottolineato che la nuova realtà medica nel cuore della Valle del Belice non si pone alcun limite, forte di una ricerca attenta del personale medico coinvolto e grazie all’implementazione di apparecchiatura di altissima tecnologia per la chirurgia oftalmica come il Laser a Femtosecondi e la Laserchirurgia Refrattiva con il più moderno Laser ad eccimeri. Tutto questo per offrire servizi sanitari moderni e confortevoli e soprattutto con risultati precisi e stabili con recupero immediato per il paziente.

Per info: 3890270564

