C’è anche la firma del sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano tra i sottoscrittori (amministratori pentastellati) dell’appello rivolto al Governo nazionale in questo momento difficile per tutti gli enti. Le richieste contenute nell’appello sono chiare: sostegno alla liquidità dei comuni, sblocco degli investimenti, semplificazione delle procedure, interventi per la piccola e media impresa e, in particolare, per il comparto del turismo.

Si tratta di misure per i comuni in vista della fase 2 di questa emergenza, «un sostegno concreto per far ripartire l’economia locale, in tempi rapidi: già a partire dal prossimo decreto aprile», spiegano i sindaci. Tra le richieste contenute nell’appello, sottoscritto anche dal viceministro all’Economia e Finanze Laura Castelli e dal facilitatore nazionale del Team del Futuro per gli Enti Locali Ignazio Corrao, viene messa in evidenza la necessità di un ulteriore sostegno alla liquidità dei comuni, per poter proseguire senza criticità nell’erogazione dei servizi pubblici, e il ristoro per i mancati introiti.

Un fondo che intervenga, in modo chirurgico, guardando a ciò che si è perso ma che consideri, soprattutto, ciò che accadrà nel flusso economico dopo la ripartenza. Tra le altre principali istanze poste all’attenzione del governo c’è anche la richiesta di interventi mirati per la piccola e media impresa, che mettano il tessuto produttivo italiano nelle condizioni di ripartire velocemente. In particolare, un pacchetto di misure specifiche per il rilancio del turismo, dell’intera filiera dell’accoglienza e della ristorazione.

I sindaci pentastellati esprimono anche la necessità di sbloccare gli investimenti e di semplificare le procedure: è necessario, nel rispetto della trasparenza, trasformare subito le risorse stanziate in opere per la collettività.