Al picco del momento terribile che collettivamente stiamo vivendo, come Associazione Senzanome riscontriamo costantemente incredibile generosità e spirito di collaborazione da parte della nostra comunità, ed è solo grazie a questi valori che abbiamo modo di continuare a produrre dispositivi di protezione individuale per operatori sanitari e volontari della Valle del Belice e, come da commesse recenti, della provincia tutta.

Grazie alle vostre donazioni cerchiamo giornalmente di soddisfare lacune incolmabili e richieste enormi da parte di soggetti sempre più numerosi e allo stremo, ma le risorse che abbiamo a disposizione rimangono limitate, e quello che raccogliamo viene esaurito immediatamente per l’acquisto di equipaggiamento e materiali.

Siamo arrivati alla conclusione che le nostre azioni e i nostri risultati debbano essere impugnati dalla comunità che ci supporta, invece di essere ridotte al semplice esito di una raccolta fondi, e a questo proposito ci rivolgiamo a chiunque possa contribuire tramite la propria arte.

Come Associazione Senzanome, stiamo organizzando un’asta di beneficenza, dove verranno messe in palio opere gentilmente donateci da artisti del territorio, il cui ricavato verrà interamente utilizzato per l’acquisto di materiali e macchinari utili alla realizzazione di dispositivi di protezione individuale, quali visori e mascherine, per gli operatori della provincia.

Chiediamo quindi l’attenzione sia di artisti locali interessati a realizzare opere grafiche (pitture, disegni, fotografie stampate) da donare per la causa che di eventuali acquirenti per le suddette opere, che terremo aggiornati tramite castelvetranoselinunte.it, il nostro sito www.senzano.me e la nostra pagina facebook Associazione Senzanome.

Per partecipare con una vostra opera potete inoltre contattarci a nonamecastelvetrano@gmail.com

Vi ringraziamo infinitamente per la generosità.