Candidare il Comune di Castelvetrano ad adottare e attivare i servizi su app IO. È quanto chiede al sindaco Enzo Alfano il referente del movimento civico “Castelvetrano semplice” Salvatore Ficili. In una nota Ficili fa presente che l’app IO «mette a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti, una piattaforma comune e semplice da usare, con la quale relazionarsi in modo personalizzato, rapido e sicuro, consentendo l’accesso ai servizi e alle comunicazioni delle amministrazioni direttamente dal proprio smartphone». Per Ficili la candidatura del Comune di Castelvetrano «costituirebbe un primo passo verso il perseguimento degli obiettivi di innovazione e di semplificazione che questo movimento civico si propone di portare avanti in un prossimo futuro». La scadenza entro il quale il Comune di Castelvetrano potrà partecipare è segnata al 1° marzo 2024.