ASCOLTA L'ARTICOLO

“It’s the most wonderful time of the year“. Recita così una delle canzoni natalizie più celebri e riprodotte durante il periodo natalizio. E in occasione delle festività ormai imminenti anche il Momentum Bio-Resort di Marinella di Selinunte si prepara a vestirsi di luci e colori.

Il Momentum si trova a pochi chilometri dall’area archeologica di Selinunte, in una delle parti più affascinanti, suggestive ed autentiche della Sicilia occidentale, ed è un resort esclusivo e di lusso, ricavato all’interno di un tradizionale baglio siciliano completamente ristrutturato, dove design moderno e materiali naturali locali danno vita ad ambienti caldi ed accoglienti, curati nei minimi dettagli.

In occasione dell’apertura invernale, prevista dal 26 dicembre all’8 gennaio, il Momentum Bio-Resort ha pensato a diverse iniziative per permettervi di vivere le vacanze di Natale all’insegna del relax e della buona cucina. La prima di queste è il pranzo del 26 dicembre, in occasione del giorno di Santo Stefano. Promosso dall’Agòra Restaurant del Momentum, il pranzo vuole essere un’occasione per esaltare e valorizzare le specialità del nostro territorio anche in un momento di festa. Lo chef Francesco Gallo, che fa parte della prestigioso progetto dei cuochi dell’Alleanza Slow Food, ha sviluppato un menù che comprende le seguenti portate: carciofo a” pignateddu” su fonduta di pecorino stagionato, tuorlo d’uovo e pane all’aglio nero come antipasto; risotto allo zafferano, salsa di cipolle caramellate e midollo, cardi fritti e polvere di calia; salsiccia, verza e ceci bio al tartufo; mousse al cioccolato bianco al caffè, miele e arachidi.

Il costo del pranzo del 26 dicembre è di € 40,00 a persona, bevande incluse.

Info e prenotazioni: 0924.941046 | www.momentumresort.com.

Ma non è finita qui, anzi. In occasione dell’apertura invernale il Momentum Bio-Resort ha ideato due pacchetti speciali per trascorrere un soggiorno all’insegna del relax in un’oasi di pace e tranquillità.

Il pacchetto Il Momentum del Natale comprende:

2 notti in Camera Deluxe con upgrade a categoria superiore su disponibilità

Ricca colazione Buffet presso il Ristorante Agòra e Welcome Drink di Benvenuto

Un Aperitivo per due con calice di bollicine scelto dal nostro Maître

Una Cena di Tre portate per due persone (antipasto, portata principale e dessert, bevande escluse)

Accesso giornaliero di 50 minuti alla spa su prenotazione (jacuzzi, sauna e bagno turco)

Sconto del 10% sui trattamenti

Il costo del pacchetto Il Momentum del Natale parte da € 220 euro a camera a notte ed è possibile prenotare dal 26 al 29 dicembre dall’1 al 7 gennaio. Per maggiori informazioni e prenotazioni è consigliato contattare la struttura.

Il pacchetto Capodanno 2023 al Momentum, invece, è pensato per far immergere gli ospiti in un’oasi di relax e benessere per un fine anno all’insegna dello stare bene. Scegliere di soggiornare al Momentum Bio-Resort significa trascorrere le giornate circondati da uliveti, godendo del relax all’interno della Spa con accessi privati, gustando dei piatti unici nel Ristorante Agòra e visitando dei posti magici, come il parco archeologico di Selinunte, il centro storico di Mazara del Vallo e le affascinanti saline di Marsala.

L’offerta comprende:

2 notti nella tipologia di camera selezionata

Ricca colazione Buffet presso il Ristorante Agòra

Bottiglia di prosecco all’arrivo in camera (per Garden e Suite)

Accesso privato giornaliero alla Spa per 50 minuti ed utilizzo sala fitness

Elegante Cenone di San Silvestro (bevande escluse)

Intrattenimento musicale per festeggiare il nuovo anno

Speciale Pranzo di Capodanno (bevande escluse)

Sconto del 10% sui massaggi

Il pacchetto Capodanno 2023 al Momentum ha un costo a partire da € 340 a camera a notte.

Per maggiori informazioni: 0924.941046 | www.momentumresort.com

AUTORE. Giacomo Moceri