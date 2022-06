ASCOLTA L'ARTICOLO

Dal 4 al 15 Luglio pp.vv. presso il plesso Pappalardo, appartenente all’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo si svolgeranno le attività della “Summer School”, grazie alla disponibilità offerta dall’Amministrazione Comunale e dalla Associazione “Global Volunteers”. Finalità del progetto è il miglioramento dell’apprendimento della lingua inglese in modo ludico e divertente, infatti i volontari dell’Associazione saranno presenti nel plesso in ore antimeridiane e proporranno agli alunni attività di gioco, di svago e di conversazione in Lingua Inglese in favore di n.60 alunni frequentanti, nel corrente a.s., le classi 4^ o 5^ della Scuola Primaria o 1^ o 2^ della Scuola Secondaria di I grado. La domanda di partecipazione alla selezione è presente sul sito della scuola www.icradicepappalardo.edu.it alla voce Summer School. Il progetto prende le mosse da un’iniziativa dell’Amministrazione Comunale, insieme all’Associazione Global Volunteers, che ha visto i volontari dell’Associazione affiancare, nelle ore di lezione curriculare, i docenti di Lingua Inglese, promuovendo attività di conversazione ed approfondimento della lingua che ha avuto grande successo e ha fatto maturare, ancora di più, negli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado la consapevolezza dell’importanza dell’acquisizione di competenze linguistiche sin dai primi anni, anche per una formazione completa del cittadino europeo. Si coglie l’occasione per ringraziare l’Ente Locale e l’Associazione per l’opportunità offerta che verrà riproposta nel prossimo a.s. e si invitano i genitori interessati a visionare l’avviso di selezione ed a presentare istanza, compilando il modello predisposto entro il 15/06/2022, al quale vanno allegati i documenti di riconoscimento dei genitori e dell’alunno e la copia della certificazione linguistica, se in possesso, per poter godere del punteggio aggiuntivo. La scuola elaborerà due graduatorie, una per 30 alunni dell’Istituto ed una per 30 alunni provenienti da altri Istituti.

AUTORE. Redazione