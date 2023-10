Estesya Beauty Academy e’ l’Accademia di Alta Formazione Professionale per coloro che intendono formarsi ed avviare una carriera nel settore dell’Estetica e dell’Hair Stylist.. Autorizzata e accreditata dalla Regione Siciliana, Estesya Academy vanta importanti collaborazioni e partnership con aziende leader nel settore del Beauty e Wellness,e ad oggi rappresenta la migliore soluzione per chi vuole diventare un professionista della bellezza ottenendo competenze tecniche elevatissime e un diploma valido e riconosciuto in tutti i paesi europei.

La sede si estende su una superficie di 1200 metri quadri con aule e laboratori altamente specializzati, ognuno per ogni settore di pertinenza :

Make up lab

Nails Lab

Aesthetic lab

Hair lab

Barber lab

Novità dell’anno accademico 2023/2024 sono due locali del tutto rinnovati e attrezzati con grande, moderno e nuovissimo spazio dedicato al mondo del HAIR STYLIST maschile e femminile e BARBER

A Completare la già ricca offerta dell’accademia , ancora per il settore Make Up, all’interno di Estesya Academy potete trovare il franchising di Inglot make-up, uno dei Brand internazionali più noti ed utilizzati tra i professionisti del settore.

Situata nel cuore di Mazara del Vallo l’Accademia è stata fondata nel 2016 e nel corso degli anni ha ospitato importanti figure del mondo del beauty e wellness che hanno portato le loro proposte in ottica di un continuo processo di reclutamento e aggiornamento apprezzato dai nostri allievi in quanto permette loro di aprirsi ad un mercato non soltanto locale ma nazionale .

Tra i più noti, i Make Up artists Roberto Ciasca in arte Robin, Andrea Riccio docente del settore beauty dell’Accademia di Trucco di Roma , Alioscia Mussi, la pittrice e make up artist sarda Lucia Pittalis e il maestro Stefano Anselmo oltre ad Hair Stylist come Stefano Bonomi , e Kikò Nalli, che ha proposto proprio nei nostri locali il suo orrmai noto Bambookì, conosciuti sul piccolo schermo tramite un programma televisivo.

Oggi l’Accademia garantisce al 80% degli iscritti l’inserimento lavorativo grazie alla fama conquistata negli anni con formazione di altissima qualità e alle grandi competenze che si ottengono durante il corso. Inoltre l’accademia rappresenta oggi per i propri giovani diplomati un punto di comunicazione e incontro tra domanda e offerta nel mercato sempre più esigente e florido del benessere , fungendo da collocamento per quelle aziende che si affidano a noi per la formazione o il reclutamento dei proprio dipendenti

Manca poco all’inizio del nuovo anno accademico e le iscrizioni si chiuderanno il 30 ottobre 2023 Le date dei corsi in partenza sono :

17 ottobre 1 anno del percorso di estetista Biennale

24 ottobre corso trimestrale di Make Up artitst

25 ottobre corso trimestrale operatore del massaggio

7 novembre corso di specializzazione per Acconciatore

16 novembre 1 anno del percorso biennale di acconciatore unisex

Novita gennaio 2024 corso trimestrale accademico per onicotecnica

Per le informazioni

La segreteria risponde dal lunedi al venerdi dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15. alle 17 0923, 931665 – 366.5343144

Il tuo futuro nel settore del beauty and wellness inizia qui.

AUTORE. Pubbliredazione