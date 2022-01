ASCOLTA L'ARTICOLO

Dopo il successo conseguito due anni fa, si terrà a Castelvetrano, presso l’hotel Althea Palace, un corso sulla potatura dell’ulivo da mensa. Il corso, aperto a tecnici, operatori del settore e non, sarà tenuto dal Prof. Primo Proietti e dal dott. Andrea Sforna, due rinomati esperti del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali dell’università di Perugia. Il corso avrà una durata di due giorni.

Il 19 febbraio 2022 pomeriggio, verrà trattata la parte teorica in aula, mentre il giorno successivo, vi sarà la pratica di potatura presso un’azienda agricola presente sul territorio. Il costo per la partecipazione è di €30 a persona. Al termine di esso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per adesioni o maggiori informazioni chiamare il 349.2507784

AUTORE. Redazione