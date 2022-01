ASCOLTA L'ARTICOLO

Perché iscriversi presso l’Istituto Comprensivo Lombardo Radice-Pappalardo? Perché ogni genitore, specie nelle scelte scolastiche per il proprio figlio, vuole il meglio, vuole una scuola dove sia accolto e crescesse come in una grande famiglia, e l’Istituto Comprensivo Lombardo Radice- Pappalardo è una grande famiglia che offre diverse opportunità di crescita personale e culturale, perché punta alla valorizzazione dei percorsi, mira al miglioramento continuo e offre opportunità formative uniche nel contesto cittadino, come l’Indirizzo musicale nella Scuola Secondaria; infatti nel plesso Pappalardo si può, in modo del tutto gratuito, usufruire di un servizio scolastico di eccellente livello per la presenza di maestri musicisti che guidano gli alunni nell’apprendere le tecniche per suonare uno strumento (chitarra, flauto traverso, pianoforte o violino) e consentono loro di vivere esperienze di integrazione e di crescita fuori dal comune.

Non solo, l’Istituto è Scuola Amica UNICEF e, come tale, con attività formative innovative è attenta all’infanzia ed all’adolescenza, è scuola partner di quattro progetti internazionali inseriti nel Programma ERASMUS+ e collabora con scuole di gran parte dei Paesi Europei, ha istituito reti ed accordi con diversi Enti scolastici, culturali e del volontariato. Oltre l’orario curriculare inoltre promuove con progetti di Istituto, e quindi totalmente gratuiti, la pratica sportiva in collaborazione con Associazioni sportive della città e la stipula di Patti di comunità, la certificazione linguistica con il Trinity College of London, la pedagogia del patrimonio culturale e materiale in sinergia con Associazioni e Fondazioni nazionali ed internazionali (realizzando guide e contenuti multimediali considerati all’avanguardia perché prodotti da alunni del I ciclo scolastico), la creatività artistica ed espressiva (con riconoscimenti e premi assegnati a livello nazionale) , la consapevolezza linguistica e giornalistica con la Redazione del Giornalino di Istituto (già premiato all’interno di concorsi nazionali): insomma una proposta educativa e didattica di altissimo valore. Per iscriversi e non perdere una splendida occasione basta, per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado, collegarsi attraverso un applicativo, di facile accesso, che il MIUR mette a disposizione delle famiglie e delle scuole e presente alla voce “Iscrizioni on line” sull’home page del nostro sito www.icradicepappalardo.edu.it, dal 04 al 28 Gennaio 2022. I genitori devono registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 9.00 del 20/12/2021, seguire le indicazioni, compilare la domanda di iscrizione ed inoltrarla esclusivamente on line dalle ore 8.00 del 04/01/2022 e non oltre le ore 20.00 del 28/01/2022. Per la Scuola dell’Infanzia, sempre dal 04/01/2022 al 28/01/2022 permangono le modalità consuete con formato cartaceo, da consegnare presso la segreteria dell’Istituto, sita in Piazza Martiri d’Ungheria. Si ricorda che è possibile l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia per i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 Aprile 2023 ed alla Scuola Primaria per i bambini che compiono il sesto anno di età entro il 30 Aprile 2023. Le famiglie potranno comunque ricevere informazioni e chiarimenti sul percorso di iscrizione, o per essere assistiti nella fase di iscrizione on line, presso la Segreteria della scuola sita nel plesso “Lombardo Radice” in Piazza Martiri d’Ungheria dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 ed il Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17,00. E’ il tempo delle scelte consapevoli ed una di queste riguarda il futuro dei vostri figli. Non perdete l’opportunità di scegliere l’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo. Vi stiamo aspettando!

AUTORE. Redazione