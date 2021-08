Fare l’aperitivo e, allo stesso, tempo il vaccino. Si chiama “Aperivax” l’iniziativa organizzata dal MacOne della frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara, dove venerdì 6 e sabato 7 agosto, sarà possibile vaccinarsi mentre si sorseggia l’aperitivo al ritmo di musica. E’ la prima volta che un’iniziativa del genere viene organizzata in provincia di Trapani. A sottoporsi al vaccino possono essere già i ragazzi dai 12 anni in sù, ma anche gli adulti. Gli operatori del centro vaccinale dell’ospedale “Vittorio Emanuele III” di Salemi saranno disponibili dalle 17 alle 23. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Asp Trapani e il Comune di Campobello.