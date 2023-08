ASCOLTA L'ARTICOLO

Le socie con la presidente Anna Maria Giammarinaro Li Causi del Club I.W. Selinunte-Cave di Cusa, hanno scelto il 30 luglio, GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’ AMICIZIA, a sostegno delle finalità dell’associazione, per dare l’avvio al nuovo A.I. 2023/24 con un’apericena di beneficenza. Essendo l’acqua il tema distrettuale per l’anno sociale in corso, si è scelto di trascorrere la serata in pieno relax sullo sfondo dell’incantevole specchio di mare presso il lido dell’ Hotel Residence Triscina Mare in compagnia di numerosi partecipanti.

Il ricavato della serata verrà destinato per promuovere una campagna di sensibilizzazione sull’uso efficiente di questa preziosa risorsa che è l’acqua, come programmato dall’ Agenda 2030 delle Nazioni Unite. A conclusione, la presidente ha invitato a riflettere sulle scelte che ciascuno di noi può adottare a tutela dello stato di salute del nostro PIANETA.

AUTORE. Redazione