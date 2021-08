Un anziano di Mazara del Vallo, S.P. di 74 anni è deceduto per un malore mentre si trovava in spiaggia insieme ai parenti, nei pressi di Capo Puzziteddu a Torretta Granitola. Il signore ha iniziato a sentirsi male e i familiari hanno chiamato il 118. Quando l’ambulanza è arrivata sul posto, gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sono intervenuti i carabinieri di Campobello di Mazara. La salma è stata trasportata presso l’obitorio del cimitero di Campobello.