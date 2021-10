ASCOLTA L'ARTICOLO

Un turista tedesco è deceduto oggi pomeriggio in Contrata Belice Mare nel territorio di Castelvetrano, al confine tra le borgate di Marinella di Selinunte e Porto Palo di Menfi. L’anziano signore, classe ’41, si trovava in spiaggia insieme ad altre persone che hanno chiamato i soccorsi. Quando l’ambulanza è arrivata sul posto, gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. L’uomo sarebbe morto annegato a causa delle condizioni del mare non favorevoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castelvetrano

AUTORE. Redazione