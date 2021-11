ASCOLTA L'ARTICOLO

Un anziano alla guida di un tre ruote è stato tratto in salvo dai volontari del Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana mentre si trovava in transito in contrada Bresciana, sul territorio di Castelvetrano. L’anziano, nonostante una parte del costone di terra era franato, ha tentato di continuare la marcia sull’asfalto che, intanto, si era ricoperto di detriti. Così è rimasto bloccato col mezzo. I volontari della Cri sono intervenuti e sono riusciti a togliere parte del fango dalla sede stradale e a tirare fuori il mezzo con l’anziano alla guida.

