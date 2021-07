Momenti di particolare apprensione per un’anziana donna di Salemi scomparsa ieri in territorio di Tre Fontane. La signora, di 85 anni, malata di Alzheimer, si era smarrita intorno alle ore 17:00 dopo essere uscita dall’abitazione in cui si trovava al confine est della frazione di Campobello di Mazara. Dopo la segnalazione alle forze dell’ordine sono subito scattate le ricerche in tutto il territorio. Ricerche che hanno coinvolto oltre ad alcuni vicini di casa della donna anche Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Nonostante l’acquisizione delle immagini di un sistema di videosorvegliana abbia aiutato ad individuare la direzione dell’allontanamento, le ricerche non sono state facili e si sono protratte durante la notte. La lieta notizia è giunta alle due di notte quando l’anziana è stata individuata da un gruppo di Forze dell’Ordine composto da Vigili del Fuoco, Carabinieri ed agenti di Polizia. La donna si trovava in stato confusionale in un canneto nel territorio di Triscina di Selinunte, nei pressi del Kartodromo. Accompagnata subito al Pronto Soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano la donna è stata dimessa subito dopo. Senza la determinazione delle forze dell’ordine la vicenda avrebbe potuto avere un esito drammatico.