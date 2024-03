Sarà presentato il 10 marzo a Castelvetrano, a partire dalle 17.30, “Un paradiso popolato da diavoli” di Antonino Cangemi ed edito da Dario Flaccovio Editore. La presentazione si terrà nella Chiesa di San Domenico (via Regina Margherita 47). Dialogherà insieme all’autore il prof. Rosario Atria, saggista e poeta. Le letture saranno a cura della prof.ssa Ermelinda Palmeri. La presentazione è promossa dalla sezione locale della Dante Alighieri con la collaborazione del Rotary, Lions, Kiwanis clubs, Fidapa, Fildis, Uciim, UniTre e UIF.

“Un paradiso popolato da diavoli – La Sicilia negli occhi degli altri” ripercorre la storia della Sicilia – dai tempi dell’antica Grecia alla seconda metà del Novecento – e accompagna il lettore in un intrigante viaggio in un’Isola vista con sguardo diverso da letterati, artisti, studiosi che non sono nati nell’Isola, ma l’hanno visitata: da Platone a Pasolini, passando per Caravaggio, Goethe, Maupassant, Freud, senza dimenticare principi dello spettacolo come Totò.

Gli occhi curiosi dei poeti s’incontrano con quelli esploratori degli intellettuali in una Sicilia che seduce e respinge, bella e maledetta, cara agli dèi e tentata dai diavoli.

Antonino Cangemi ci racconta i diversi approcci dei non isolani con la Sicilia in modo discorsivo e accattivante ma con scrupolosa attenzione alle fonti di ricerca e nelle sue pagine descrive una Sicilia dalle mille sfaccettature tutta da scoprire, per chi vi vive e chi non vi vive.

L’autore: Antonino Cangemi è dirigente alla Regione Siciliana, appassionato scrittore e ricercatore letterario. Collabora alle pagine culturali del “Giornale di Sicilia” e de “La ragione”. Con la casa editrice Dario Flaccovio ha pubblicato “Siculospremuta” nel 2011 e “D’amore in Sicilia” nel 2015.

AUTORE. Redazione