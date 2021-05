Il Dirigente Dott.ssa Tania Barresi è lieta di comunicare che l’IISS “Cipolla-Pantaleo-Gentile” è stato selezionato per rappresentare la regione al seminario nazionale sull’antisemitismo, “Passaggio di testimone”, a seguito del Bando di concorso emanato dal MIUR ,che prevedeva che l’USR selezionasse due docenti in tutta la Sicilia Il Ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di promuovere iniziative e progetti finalizzati a tramandare e rafforzare nei giovani la consapevolezza della Shoah, organizza il secondo seminario di formazione che si svolgerà fra i mesi di maggio e giugno 2021.

Il seminario è articolato in quattro incontri in modalità telematica all’interno dei quali gli insegnanti saranno chiamati a dialogare sul tema. Ciascun incontro verterà sulla storia di lunga durata dell’antisemitismo, con l’intento di fornire una formazione adeguata per i docenti sui temi della Shoah e delle discriminazioni razziali. Il polo liceale verrà rappresentato dalla prof.ssa Antonina Denaro, che da diversi anni si interessa della tematica, partecipando ad eventi di carattere internazionale e sviluppando percorsi didattici sulle questioni antisemite, anche in collaborazione con l’Istituto Siciliano di Studi Ebraici.