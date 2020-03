L’associazione Gioia di Vivere apre uno sportello online gratuito per gestire la paura e l’ansia da Coronavirus

Le misure emanate dal governo per il contenimento del contagio da Coronavirus, in alcune persone, possono essere causa di malessere dovuto ad un eccesso di paura, di ansia, di panico che possono sfociare in nervosismo, disturbi alimentari, eccesso di noia, depressione. Ci sono delle persone che già hanno delle fragilità emotive che possono accentuarsi in questa situazione.

Noi di Gioia di Vivere abbiamo voluto fare la nostra parte offrendo gratuitamente un servizio di consulenza online svolto da professionisti specializzati quali il Pedagogista dott. Antonino Ditta, la Neuropsicomotricista dott.ssa Francesca Spatola, i Counselor dott.ssa Valeria Firenze, dott. Vincenzo Aloisi, la dott.ssa Elisabetta Minuto e il dott. Orazio Errante Parrino.

Chi sentisse la necessità di usufuire di questo supporto può scegliere anche la modalità di comunicazione: video-consulenza con skype, video-consulenza con whatsapp, oppure email. Per prenotare la consulenza è necessario compilare il modulo online sul sito www.gioia-di-vivere.it/iorestoacasaenonhopaura/

Questo servizio viene svolto dai nostri professionisti in modo del tutto volontaristico e una consulenza dura circa mezz’ora.

Dott Antonino Ditta

Presidente dell’Associazione Gioia di Vivere