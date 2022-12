ASCOLTA L'ARTICOLO

Anselmo Gandolfo è il nuovo segretario provinciale della Filt Cgil di Trapani. L’elezione, con undici voti favorevoli e un astenuto, è avvenuta nel corso del XII Congresso provinciale che si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri.

Anselmo Gandolfo, 57 anni di origini castelvetranesi, svolge attività sindacale dal 1989 ed è, attualmente, componente della segreteria provinciale della Cgil di Trapani. Dopo aver ricoperto, negli anni, diversi ruoli sindacali, dal 2001 e fino al 2010 è stato presidente provinciale dell’Alpa Cgil, a servizio dei produttori agroalimentari. Nel 2010 assume il ruolo di responsabile dell’Ufficio vertenze per poi diventare, nel 2014 e fino a qualche mese fa, il segretario provinciale della Filcams Cgil di Trapani.

Tra le azioni sindacali che caratterizzeranno il mandato, il neo eletto ha confermato l’impegno a difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore delle ferrovie, di quello marittimo e dell’aeroporto.

Gandolfo subentra a Franco Tranchida per dodici anni alla guida della Filt Cgil.

“Costruiro’ insieme a coloro che mi affiancheranno e ai nostri iscritti – dice il neo segretario della Filt Cgil Anselmo Gandolfo – l’azione sindacale a difesa delle lavoratrici e dei lavoratori del settore dei trasporti, le cui questioni da affrontare e da risolvere, rispetto alle varie tipologie del settore, sono importanti. Così come va fatto un lavoro di rete per i lavoratori dell’Ast e per quelli delle aziende private, affinché entrambi abbiano le stesse opportunità e gli stessi diritti. È necessario – persegue – lavorare affinché si crei un asse ferroviario che arrivi fino all’aeroporto ma è altrettanto importante che, poi, ci sia anche il treno. Abbiamo una rete ferroviaria che necessita di mezzi veloci e sofisticati, ma per il loro utilizzo occorre anche adeguare la rete. Analogo impegno – conclude – sarà rivolto per i marittimi, settore che necessita dell’ istituzione di un coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori delle società che operano nel territorio”.

Presenti al congresso la segretaria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri, il segretario della Filt Cgil Sicilia Franco Spanò e il responsabile del settore mobilità della Filt Sicilia Giuseppa Ferrito.

Oggi pomeriggio si terrà, nella sala conferenze “Laurentina” a Trapani, il V Congresso provinciale della Fiom Cgil.

AUTORE. Redazione