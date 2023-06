ASCOLTA L'ARTICOLO

Domenica 25 giugno, nella suggestiva cornice del baglio della Trinità di Castelvetrano, con la partecipazione della Governatrice Lucia Guzzardi Di Paola, si è svolta la cerimonia del “Passaggio del collare” del club Inner Wheel “Selinunte Cave di Cusa” tra la presidente uscente Nina Pantaleo Di Maria e la presidente incoming Anna Maria Giammarinaro Li Causi.

La cerimonia ha segnato anche l’ingresso nel club, di tre nuove socie: Alessia Bono, Paola Di Natale e Valentina Nuccio. Presenti le socie con le famiglie e numerose autorità Inneriane, Rotariane e Rotaractiane. Sono stati ricordati con grande emozione i momenti più significativi della vita del club, dalla sua costituzione ad oggi ed è stato presentato, da parte della presidente in coming, il nuovo programma per l’anno che segue. La serata è trascorsa in un clima di serenità e convivialità tra tutti i presenti.

