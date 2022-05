ASCOLTA L'ARTICOLO

Anna e Guglielmo Barbaresi sono da poco tornati a Castelvetrano dopo una straordinaria esperienza di lavoro a Dubai. Subito dopo la suggestiva esperienza vissuta a Montecarlo in occasione del Film Festival de la Comèdie, i due noti noti make-up artist sono stati, infatti, ingaggiati per l’evento di gala dell’International Fashion Festival Di Dubai – Wellness & Fashion Edition 2022.

Nella città dei grattacieli negli Emirati Arabi Uniti, i fratelli Barbaresi hanno fatto parte del gruppo di professionisti che hanno curato trucco e acconciatura di 70 modelle che hanno sfilato per tre serate da sogno in prestigiose location. Una all’interno del prestigioso hotel Mirage di Dubai, la successiva su un battello mentre costeggiava gli innumerevoli grattacieli illuminati ed infine la sfilata finale in una splendida oasi nel deserto. Tutti gli eventi sono stati seguiti dalle serata di Gala alle quali i Barbaresi hanno partecipato con l’intero staff di professionisti, oltre che i diversi designer che hanno maestralmente realizzato gli abiti delle diverse collezioni. Un’esperienza senza precedenti per i due artisti che portare ancora una volta il talento “Made in Castelvetrano” oltre il confine.

AUTORE. Redazione