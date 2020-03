Una nuova esperienza ed una nuova soddisfazione per i più che conosciuti fratelli Anna e Guglielmo Barbaresi entrambi MAKE UP ARTIST di Castelvetrano che continuano a collezionare la loro partecipazione ai più svariati eventi televisivi e non solo.

Dopo anni di partecipazione nel ruolo di truccatori ufficiali in concorsi di bellezza come MISS ITALIA (RAI1), MISS ITALIA NEL MONDO (RAI1), MISS EUROPA CONTINENTAL (SKY) e numerosissimi programmi televisivi, eccoli approdare alla tappa regionale del concorso MISS MONDO ITALIA tenutasi domenica 1 Marzo nella suggestiva location di Gioiosa Marea.

Qui i fratelli Barbaresi si sono trovati a truccare le miss provenienti dalle regioni Sicilia e Calabria che concorrono per la selezione che porterà dopo numerose tappe all’ ambitissima corona di MISS MONDO.

Anna e Guglielmo Barbaresi hanno lavorato fianco a fianco in uno staff composto da truccatori provenienti da diverse città della Sicilia e due stimate colleghe Castelvetranesi.

Raccontano di un’esperienza gratificante e formativa che li ha sicuramente stancati ma anche entusiasmati, quell’entusiasmo che li ha sempre contraddistinti e guidati nel loro lavoro