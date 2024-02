Ormai siamo abituati a vedere la make up artist Anna Barbaresi in giro per il mondo con i suoi pennelli a rendere ancor più belli modelle ed artisti vari. Un’esperienza non nuova è quella della fashion week di Milano ma questa volta presso una location magica e suggestiva quella di Palazzo Visconti. Brand internazionali e modelle straordinarie con la cornice suggestiva di un palazzo incantevole ricco di storia. La Barbaresi che vediamo spesso affiancata dal collega e fratello Guglielmo, questa volta ha fatto parte di uno staff davvero internazionale, infatti solo sei italiane tra mille nazionalità nello staff di truccatori e parrucchieri che hanno avuto la possibilità di vivere quest’esperienza. Diverse francesi, americane, una giapponese che per arrivare a Milano ha dovuto affrontare oltre 20 ore di volo, un’albanese, una dal Congo, una Russa, una dal Messico, insomma un gruppo davvero ricco di ogni cultura. Per comunicare è stato obbligatorio l’inglese soprattutto nel backstage. Un’esperienza fortificate ed impegnativa per la brillante artista castelvetranese.

AUTORE. Redazione