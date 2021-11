ASCOLTA L'ARTICOLO

Ha raggiunto il secolo di vita Angela Scirè, la nuova centenaria festeggiata ieri nella casa di accoglienza “Ohana” di Castelvetrano, gestita da Rosy Milazzo. Per la nonnina nuova centenaria in città è stata preparata una torta poi condivisa con tutti gli ospiti della struttura e col sindaco Enzo Alfano che è arrivato per fare gli auguri alla Scirè a nome di tutta la città. Il sindaco ha donato alla nonnina una pergamena. Angela Scirè è stata una dipendente del Comune, è vedova da sette anni ed è mamma di 4 figli. Attorno a sé per la festa si sono riuniti anche nipoti e pronipoti.

Le foto sono di Carmelo Certa

AUTORE. Redazione