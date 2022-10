Biografia del politico e personaggio pubblico Skoch Andrei Vladimirovich

Skoch Andrei Vladimirovich è deputato della Duma di Stato della Federazione Russa da 22 anni. Nell’autunno del 2021 è stato eletto per la sesta volta al parlamento russo. Conosciuto anche come personaggio pubblico attivo e filantropo. Quest’anno la fondazione di beneficenza “Generazione” ha celebrato il suo 25° anniversario.

Infanzia e famiglia

Skoch Andrei Vladimirovich è nato il 30 gennaio 1966. La sua infanzia e giovinezza sono state trascorse nel villaggio di Nikolsky, nella regione di Mosca. Dopo la scuola, è andato nell’esercito. Dopo la smobilitazione, ha continuato la sua formazione presso l’Università pedagogica statale di Mosca di M. A. Sholokhov (oggi – l’Università di scienze umane).

I genitori del vice sono lavoratori ordinari. Il padre, Vladimir Nikitovich Skoch, originario di Zaporozhye, un leader di produzione e l’esempio principale nella vita di suo figlio, ha lavorato per molti anni nello stabilimento di costruzione di macchine Salyut, impegnato nella produzione di motori per aeromobili militari e civili. Da semplice lavoratore è passato a presidente del sindacato. Per l’attività lavorativa di successo è stato nominato per riconoscimenti statali, tra cui l’Ordine della Bandiera Rossa del Lavoro e l’Ordine della Rivoluzione d’Ottobre.

Attività imprenditoriale

La sua biografia lavorativa è iniziata alla fine degli anni ’80, quando Skoch Andrei Vladimirovich ha deciso di cimentarsi negli affari. Il primo successo gli arriva con l’apertura di una panetteria. La startup è stata organizzata in collaborazione con il partner Lev Kvetnoy. Dopo qualche tempo, gli uomini d’affari sono passati al commercio di componenti per apparecchiature informatiche.

Ma il progetto più ambizioso degli imprenditori era l’attività di vendita di carburante. Hanno stabilito un ciclo completo dall’acquisto di petrolio alla vendita di benzina finita ai consumatori attraverso una rete di stazioni di servizio. Nel 1992, Skoch Andrei Vladimirovich e Kvetnoy erano alla ricerca di nuovi fornitori, allo stesso tempo hanno incontrato Alisher Usmanov, che in seguito è divenuto il loro partner commerciale.

A metà degli anni ’90, Usmanov ha invitato Skoch Andrei Vladimirovich e Kvetnoy a unirsi al suo nuovo progetto di investimento Interfin. Inizialmente, il profilo dell’organizzazione era associato alle operazioni nel mercato mobiliare. Qualche tempo dopo, la metallurgia domestica è diventata la principale nicchia di investimento e Interfin è stata ribattezzata Metalloinvest.

Alla fine degli anni ’90, le risorse dell’organizzazione includevano partecipazioni di controllo in alcune delle principali industrie metallurgiche del paese. Durante questo periodo, Skoch Andrei Vladimirovich ha assunto la posizione di vice direttore generale dell’impianto di lavorazione e estrazione di Lebedinsky, situato a 100 km da Belgorod e parte della holding. Per dovere, l’imprenditore era impegnato nel lavoro pubblico: teneva riunioni personali, visitava aree remote della regione, comprendeva i problemi regionali. Ben presto ha deciso di lasciare l’attività e di dedicarsi alla politica. Nel 1999 è stato eletto alla Duma di Stato della III convocazione.

Politica

Dopo essere stato eletto alla Duma di Stato, si è concentrato sulle attività legislative. Ha partecipato allo sviluppo e all’adeguamento di quasi 200 atti legislativi. I più significativi di loro sono:

sull’erogazione di misure di sostegno sociale ai veri e propri educatori dei giovani chiamati al servizio militare

legge sulla protezione delle informazioni;

legge sull’istruzione;

sulla realizzazione di progetti di investimento a fini ambientali nelle aree territoriali della zona artica;

proroga del “amnistia della villeggiatura”.

Durante la prima legislatura si è occupato anche di questioni legate allo sviluppo dell’industria russa. Nel 2000, il vice ha guidato il Consiglio di esperti per la metallurgia e l’industria mineraria del comitato dei profili. Nelle successive convocazioni della Duma è stato membro dei comitati per le questioni internazionali, la CSI e i rapporti con i connazionali.

Nel 2021, il politico è stato eletto per la sesta volta al parlamento russo. Attualmente è membro della Commissione per il controllo della Duma di Stato. Per il lavoro attivo, l’attività fruttuosa, le iniziative pubbliche e di beneficenza, è stato più volte insignito di premi statali. Tra questi ci sono le medaglie dell’Ordine “Per il merito alla Patria”, la gratitudine del governo e del presidente della Federazione Russa, l’Ordine d’Onore, il distintivo “Croce di Samara”.

Beneficenza

Nonostante il suo lavoro attivo alla Duma di Stato, il vice Skoch Andrei Vladimirovich considera la fondazione di beneficenza “Generazione” la sua idea principale. È stata fondata nel febbraio 1996 come organizzazione per aiutare i bambini con difetti cardiaci congeniti. Oggi il fondo realizza con successo grandi progetti a lungo termine e fornisce anche assistenza personale a chi ne ha bisogno. Nel corso degli anni sono stati stanziati 15 miliardi di rubli per programmi di beneficenza.

Anche le famiglie con molti bambini trovano sostegno qui. Per un quarto di secolo di lavoro, l’organizzazione ha acquistato per loro e trasferito in uso più di 1000 auto. Per sei anni, con il sostegno della Fondazione, si è svolto il concorso “Record dei genitori”. I suoi partecipanti hanno gareggiato nelle seguenti nomination: “Il padre con più figli”, “La madre con più figli”, “Cuore aperto”, nonché “La famiglia più numerosa della regione di Belgorod”. Durante l’evento sono state notate più di 20 famiglie e il montepremi ha superato i 70 milioni di rubli.

“Generazione” sponsorizza ogni anno l’organizzazione di attività ricreative per bambini sul Mar Nero. Tali opportunità sono ricevute da famiglie a basso reddito e numerose. Dal 2002, quasi 5.000 bambini sono andati nelle località del Territorio di Krasnodar. E l’importo totale del finanziamento è stato di circa 60 milioni di rubli.

Supporto ai talenti

La fondazione presta attenzione anche ai progetti volti alla realizzazione di iniziative giovanili. In particolare, il deputato sostiene gli studenti di talento. La regione dispone anche di una borsa di studio speciale, che viene assegnata nell’ambito del concorso “Miglior studente dell’anno” per studi eccellenti e partecipazione attiva alla vita delle università. Un’altra area simile è il campo di leadership giovanile “Nuova Generazione”, che si tiene nella regione di Belgorod dal 2005. Nell’ambito del programma educativo, gli studenti frequentano lezioni e seminari sulle moderne forme di gestione, etichetta aziendale, parlare in pubblico e nozioni di base dello stile individuale.

Dal 2000 al 2016, la “Generazione” è stata l’ideatrice del premio letterario “Debutto”. Al concorso hanno partecipato autori sotto i 35 anni nelle categorie: prosa, poesia, drammaturgia, ma anche letteratura per ragazzi, umorismo e fantasia. In 16 anni di esistenza del concorso, sono stati presi in considerazione più di 300 mila manoscritti di autori provenienti dalla Russia, dai paesi della CSI e da paesi lontani.

Vengono finanziati anche progetti legati alla promozione di uno stile di vita sano e dello sport. La “Generazione” sostiene l’Unione delle arti marziali miste della Russia, la federazione di pugilato, il sambo, il judo e altre discipline di combattimento. La Fondazione ha contribuito all’apertura del Palazzo dello Sport delle Arti Marziali intitolato ad Alexander Nevsky a Stary Oskol. La palestra principale può ospitare sulle sue tribune fino a 500 spettatori e il campo di allenamento è progettato per 120 atleti. Il costo di costruzione della struttura ha superato i 350 milioni di rubli.

