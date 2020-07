Un incidente si è verificato questa sera lungo la strada provinciale 81 che collega Castelvetrano con Triscina di Selinunte. Per cause in corso di accertamento, una 30enne di Castelvetrano, M.M., ha perso il controllo del proprio mezzo (Ford Focus), urtando in maniera violenta contro il guard rail. La donna è stata trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Nel sinistro, avvenuto a pochi km dal centro abitato di Castelvetrano, non sarebbero coinvolti altre vetture. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco.