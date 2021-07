Niente processioni fino a quando non ci sarà un nuovo provvedimento della Conferenza Episcopale Italiana. Lo hanno deciso i Vescovi siciliani riunitisi a Enna «non potendosi assicurare, per il loro svolgimento, il rispetto delle misure precauzionali determinate dalle autorità sanitarie, civili e religiose». Per le offerte per la celebrazione dei sacramenti, i Vescovi hanno predisposto un documento che verrà inviato agli organismi di partecipazione ecclesiale delle Diocesi inerente la sensibilizzazione della comunità cristiana circa l’educazione alla gratuità e al coinvolgimento dei fedeli alla partecipazione economica alle attività parrocchiali e/o diocesane.

I vescovi hanno dato, altresì, parere favorevole sull’opportunità che il Vescovo di Mazara del Vallo richieda alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il titolo di Pontificia Basilica Minore per il Santuario Maria Ss. Addolorata in Marsala.​