Nella tarda mattinata di domenica appena trascorsa, nella frazione di Pizzolungo a Erice, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani, su segnalazione di un Carabiniere libero dal servizio, hanno rinvenuto sulla battigia, un involucro, in buono stato di conservazione, contenente nr. 300 panetti di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, confezionati con cellophane e nastro adesivo, per un peso complessivo di kg 33, marchiato blue dream. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, assunto in carico e debitamente custodito in attesa di essere versato presso il competente ufficio corpi di reato. Il carico venduto al dettaglio avrebbe fruttato circa 300 mila euro.

Risale a pochissimi giorni addietro il rinvenimento di un altro pacco della stessa sostanza e dello stesso peso rinvenuto sulle spiagge in zona Birgi Sottano dai Carabinieri della Compagnia di Marsala. Come lo scorso anno, nei primi giorni del mese di gennaio anche il 2021 si apre con questo tipo di rinvenimenti di pacchi droga super sigillati sparsi per le spiagge del nostro litorale. Continuano le indagini dei Carabinieri per cercare di capire la provenienza della sostanza stupefacente.

