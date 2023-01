ASCOLTA L'ARTICOLO

Gli ultimi danni dovuti alla caduta di un grosso albero risalgono a qualche settimana fa. E le foto che pubblichiamo lo testimoniano. È avvenuto nel cimitero di Castelvetrano, dove un grosso pino, per le forti folate di vento, si è abbattuto su alcune tombe danneggiandole. La caduta è avvenuta quando, per fortuna, nessun pedone era di passaggio. Pare che il motivo sia dovuto alla precarietà dello stato di salute di alcuni alberi, visto che, proprio in quest’ultimo caso, il tronco si è abbattuto dalla base. Il Comune ha già provveduto, in urgenza, alla rimozione dei tronchi mentre chi ha avuto danneggiata la tomba di famiglia presenterà all’ente richiesta di risarcimento danni. «Gli interventi sono resi difficili dalle difficoltà economiche dell’ente», spiegano dagli uffici. Intanto già nel 2019 la caduta di un altro albero aveva fatto ulteriori danni. Allora il grosso pino si sradicò e finì, come avvenuto qualche settimana addietro, su alcune tombe danneggiandole.

AUTORE. Redazione