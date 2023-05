Per le prossime amministrative a Castelvetrano scende in campo anche la Democrazia Cristiana. Lo annuncia il Commissario cittadino del partito Rosalia Ventimiglia, fresca della nomina a componente del Consiglio nazionale del partito. Il partito, riportato in scena in Sicilia dall’ex Presidente della Regione Totò Cuffaro, vuole essere parte attiva nel percorso politico che porterà all’individuazione del candidato sindaco della coalizione di centro destra. «In città ora inizia un lungo cammino fatto di incontri e confronti – spiega la Ventimiglia – in questo senso le forze di centro destra hanno dato via a un cantiere di idee che porterà tutti a fare sentire in un unico programma di governo». Nella coalizione di centro destra c’è la stessa Dc, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Prima l’Italia e poi i movimenti “Castelvetrano giovani”, “Insieme si può”, “Obiettivo città”, “Ricominciamo insieme”.