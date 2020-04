L’Associazione Nazionale Nucleo Operativo Emergenze ( N.O.E. ) operante da molti anni nel territorio castelvetranese in diverse vesti e mansioni in supporto alle istituzioni ed agli enti preposti per la prevenzione, previsione e superamento dell’emergenze, oggi più che mai, visto il triste periodo storico, vede impegnati i suoi uomini a servizio della comunità. Già da diversi mesi, infatti, il N.O.E. è in prima linea sotto il coordinamento del Dipartimento Regionale di Protezione Civile per le attività di contenimento e diffusione del Coronavirus.

“Nella giornata odierna, vista la richiesta di aiuto pervenuta al DRPC e poi girata al N.O.E., siamo andati in soccorso al Parco Fattoria Rosario Carimi per far fronte all’emergenza degli animali presenti nel parco, fornendo loro in tempi celeri l’approvvigionamento necessario. – dichiara il Presidente Giuseppe Rapallo che poi prosegue – questo è stato reso possibile grazie alle disponibilità delle Aziende Agricole di Giuseppe di Stefano, Giovanni Greco e Biagio Leone di Santa Ninfa che, come da molti anni a questa parte, si rendono disponibili alle mie richieste di soccorso. ”

Il fieno è stato trasportato fino al Parco Fattoria con i mezzi di proprietà del N.O.E., sotto previa autorizzazione, e con il contributo manuale degli uomini del Nucleo che lo hanno dapprima caricato e poi scaricato, permettendo così agli animali del parco di avere una buona scorta. Il tutto si è svolto senza interrompere o tralasciare il servizio giornaliero che il N.O.E svolge su tutto il territorio disponibile h/24 a supporto della popolazione come il servizio a domicilio, la consegna nelle farmacie, la distribuzione di beni di prima necessità, trasporti sanitari ecc.

“Ringraziamo le tante persone che ci hanno sostenuto fino adesso, con piccoli gesti di generosità di donazioni volontarie a sostegno del nostro operato. “ – Conclude Rapallo.

Chiunque volesse sostenere il N.O.E. lo può fare attraverso piattaforma GoFundme o tramite bonifico bancario:

https://www.gofundme.com/f/covid19-raccolta-fondi-nucleo-operativo-emergenze

Bonifico Bancario IBAN IT48 W089 5281 8300 0000 0079 777

Istituto : Banca di Credito Cooperativo “ G. Toniolo ” di San Cataldo Agenzia di Castelvetrano

Causale: Donazione Emergenza Covid-19