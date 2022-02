ASCOLTA L'ARTICOLO

La Ricerca ancora una volta si è dimostrata l’arma più efficace per garantirci un futuro migliore e salvare migliaia di vite e quindi, adesso più che mai, non possiamo sospendere le nostre campagne per raccogliere fondi indispensabili per la ricerca oncologica. Finanziare la ricerca per sconfiggere questa malattia resta una priorità e “L’uovo della Ricerca”, la nostra tradizionale iniziativa pasquale, è il fiore all’occhiello del Comitato Sicilia. Come negli anni passati distribuiremo:

L’uovo al latte da g 100 (contributo di 3 euro). L’uovo da g 500 al latte o fondente (contributo di 15,00 euro). E’ possibile richiedere le uova per i sorteggi:

da 1,2 kg al latte o fondente (in cambio di un contributo di almeno € 100,00);

da 2,5 kg al latte o fondente (in cambio di un contributo di almeno € 150,00);

da 4 kg al latte o fondente (in cambio di un contributo di almeno € 300,00).

Come sempre, tutte le uova conterranno una sorpresa. Partecipare a questa campagna può davvero trasformare le idee ed i progetti dei nostri ricercatori, in cure che cambieranno la vita di tante persone: scegliamo di sostenere AIRC e facciamo la differenza! E’ un’occasione che non possiamo perdere. Per informazioni e prenotazioni contattare la Delegata AIRC di Castelvetrano – Daniela Lucentini (3392213212).

AUTORE. Redazione