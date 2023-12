A grande richiesta, dopo due anni di interruzione causa pandemia, torna Giocattoli in Movimento, la campagna del Movimento 5 Stelle dove i protagonisti sono i sorrisi dei bambini, i giocattoli e l’ambiente. Riciclo, riutilizzo, scambio infatti, sono tre azioni fondamentali che insieme tutelano l’ambiente e fanno del bene al prossimo, in questo caso ai bambini più bisognosi.

Anche a Castelvetrano potrete trovare giocattoli in Movimento nei banchetti che si terranno:

• venerdì 29 dicembre dalle 16:30 alle 20:00 in piazza Matteotti;

• sabato 30 dicembre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30alle 20:00 nel Sistema delle Piazze;

• giovedì 04 gennaio dalle ore 16:30 alle 20:00 in piazza Matteotti;

• sabato 06 gennaio dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30alle 20:00 nel Sistema delle Piazze.

COME FUNZIONA GIOCATTOLI IN MOVIMENTO?

Porta due giocattoli, in cambio ne riceverai uno. E’ molto semplice: porta due o più giocattoli o libri per bambini a un gazebo del Movimento organizzato in una delle tante piazze italiane fino all’8 gennaio, in cambio ne potrai prendere uno a tua scelta. Unico requisito: i giochi devono essere integri e utilizzabili I giocattoli raccolti ai banchetti verranno donati a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia. Portiamo un po’ di felicità a bambini meno fortunati e non dimentichiamo che aiutiamo l’ambiente: riduciamo la produzione di plastica ed evitiamo che tanti giochi ancora utilizzabili finiscano in discarica.

AUTORE. Redazione