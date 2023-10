Castelvetrano si aggiunge ai Comuni che hanno approvato l’installazione e gestione di colonnine di ricarica veicoli elettrici. L’Amministrazione comunale, con delibera, ha già individuato i siti dove verranno installate le colonnine di ricarica sia a Castelvetrano che a Triscina e Marinella di Selinunte. Lo scopo è quello di garantire sempre maggiori servizi ai cittadini spingendoli al rispetto dell’ambiente e la vivibilità degli spazi pubblici. Grazie alle nuove tecnologie in ambito di mobilità sostenibile, si persegue l’obiettivo della riduzione delle emissioni e dei consumi energetici del traffico e si punta a politiche di trasporto pubblico locale e nel rispetto del nostro pianeta attraverso piccoli grandi passi. Ora saranno gli uffici comunali a predisporre un bando pubblico per la concessione della fornitura e gestione. Qui di seguito i siti individuati per l’installazione delle colonnine di ricarica: