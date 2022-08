ASCOLTA L'ARTICOLO

“Abbiamo dato spazio agli artisti del territorio. Artemusicultura si è sempre aperta, per scelta, ai talenti del territorio – dice il sindaco Nicolò Catania – e lo abbiamo fatto anche ieri sera, così come ancora nel corso dell’estate. Il nostro è un territorio che occorre promuovere in ogni sua peculiarità”.

Un altro grande successo per la seconda Notte Bianca dell’estate a Partanna, che ieri sera, tra le altre cose, ha visto esibirsi gli artisti siciliani Lello Analfino e Lidia Schillaci, capaci di coinvolgere con entusiasmo ed energia il pubblico di piazza Falcone e Borsellino. L’evento, esteso a tutto il corso Vittorio Emanuele in una “Notte delle Arti e dei Mestieri”, ha avuto il clou a mezzanotte proprio con il concerto dei due talenti siciliani.

Il ricco cartellone di ‘Artemusicultura’ continua fino al 21 settembre e intanto questa sera alle ore 21 al Castello Grifeo, per la XVI rassegna culturale ‘Castello Grifeo’ si terrà l’evento musicale a scopo benefico dal titolo ‘Non ti fermare’ con Francesca Impallari, e domani, sempre alle ore 21, al Teatro Lucio Dalla, il concerto a cura dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Partanna.

