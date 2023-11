La prima uscita pubblica della coalizione anti Alfano è avvenuta oggi pomeriggio: la coalizione di centro destra ha iniziato a scaldare i motori in vista delle prossime comunali di primavera 2024 e presso l’hotel Althea di Castelvetrano ha mosso il primo passo. Si chiamerà “Alleanza per Castelvetrano” il movimento di 7 forze politiche e civiche che, al momento, si sono messe insieme per scendere in campo alle prossime amministrative. Le prime 7 forze politiche, è giusto dire, visto che ci sono già interlocuzioni con Forza Italia e Fratelli d’Italia e, quindi, la coalizione potrebbe ingrandirsi. Intanto la base di coalizione s’è presentata oggi pomeriggio: al tavolo di presidenza si sono seduti Antonio Giancana per “Castelvetrano Giovani”, Giovanni Gentile per “Castelvetrano rinasce”, Maricò Hopps per Mpa, Calogero Martire per “Obiettivo città”, Salvatore Ingrasciotta per “Prima l’Italia”, Lorenzo Rizzuto per “Ricominciamo insieme” e Rosalia Ventimiglia per la Democrazia Cristiana.

«Gli egoismi vanno messi da parte – ha detto Martire – da diversi mesi che lavoriamo, che ci confrontiamo, individuando le necessità di questa città». «Questo gruppo ha trovato condivisione attorno all’idea di bene comune», ha detto Salvatore Ingrasciotta. «Vogliamo dare un nuovo slancio a questo territorio», ha continuato Ingrasciotta, non tralasciando critiche all’indirizzo dell’amministrazione Alfano. «Bisogna lavorare in team, con competenza e professionalità e, al momento, ci siamo riusciti – ha detto Rosalia Ventimiglia, dirigente nazionale della “Democrazia Cristiana” – stiamo già lavorando al programma iniziando da 7 punti cardine». All’incontro di oggi pomeriggio mancavano i rappresentanti di Forza Italia e Fratelli d’Italia: «I rappresentanti locali dei due partiti, momentaneamente, anche per organizzazione interna, hanno deciso di spostare quest’attività – ha detto la Ventimiglia – il dialogo continua. Nei partiti è diverso rispetto alle liste civiche, perché ci sono organi e vertici da dove dovranno passare interlocuzioni e accordi».

