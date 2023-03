ASCOLTA L'ARTICOLO

A Partanna si iniziano a scaldare i motori per la campagna elettorale delle prossime amministrative. Fra qualche mese nella città guidata per dieci anni da Nicolò Catania, ora eletto deputato regionale, si andrà al voto per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Fra nomi papabili, riunioni per dare il volto ai candidati sindaci, c’è una certezza ed è quella del candidato Francesco Li Vigni. Il primo, sino a ora, che ha ufficializzato la candidatura. «Questa nasce da una sintesi di idee e programmazioni delle forze progressiste partannesi, tra queste il PD, M5S, Europa Verde-Verdi e movimenti di area civica», scrivono in una nota.

Per Francesco Li Vigni è la sua prima esperienza di candidato alla poltrona di sindaco. Nato a Partanna nel 1962, in effetti in città non ci ha mai vissuto. È stato per un quinquennio amministratore delegato della “Unifor Spa” e poi titolare di diverse farmacie in Nord Italia. A Partanna c’è tornato nel 2019 e ha investito in un’azienda agricola biologica. «Il ricordo della nostra Partanna, ormai da un decennio avviata verso un declino apparentemente inarrestabile, ha generato in me il desiderio di spendermi in prima persona per dare fiducia e speranza alla nostra comunità che attende una reale ripresa, non più rinviabile con le solite favole», è stato il commento di Li Vigni. Parole che, inevitabilmente, apriranno un serrato confronto col candidato che sarà espressione di continuità con l’operato dell’attuale sindaco Nicolò Catania.

AUTORE. Redazione