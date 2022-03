ASCOLTA L'ARTICOLO

Domenica 13 marzo 2022 si terrà presso il canile comunale di Castelvetrano dalle ore 10.00 alle ore 17.00 l’evento “AMICI CUCCIOLOTTI OPEN DAY”: In questa occasione verranno distribuiti gratuitamente a tutti i bimbi partecipanti i 3000 album degli Amici Cucciolotti 2022, devoluti a Enpa dalla Pizzardi Editore. Gli Amici Cucciolotti sostengono da 16 anni i trovatelli di cui Enpa si prende cura; bastano infatti 8 bustine per riempire una ciotola. Ogni figurina aiuta i nostri piccoli protetti ad avere una vita migliore e nel contempo sensibilizza generazioni di bambini, comunicando il valore del rispetto per gli animali e per l’ambiente e contribuendo dunque a farne adulti consapevoli. Quindi, quale migliore luogo di distribuzione degli album se non il canile di Castelvetrano? Tanti cucciolotti vi aspettano, nel pieno rispetto delle normative anticovid e della sicurezza. Inoltre, non potete perdervi l’esibizione di ginnastica artistica delle piccole allieve dell’A.S.D. Athletes Academy Ginnastica Artistica della maestra Giusy Stabile che si svolgerà sempre in canile alle ore 11.00.

Vi aspettiamo numerosi, grandi e piccini!

AUTORE. Redazione