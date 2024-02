Presentata ieri a San Vito Lo Capo, la terza stagione di “Makari” la fortunata fiction in onda su Rai 1 con Claudio Gioè tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri. La prima puntata andrà in onda su Rai 1 domenica 18 febbraio. La seconda puntata del 25 febbraio il cui titolo sarà “La città ideale” è ambientata completamente a Gibellina e permetterà a milioni di spettatori di scoprire il grande patrimonio e le bellezze della città belicina: dal Cretto di Alberto Burri, alle grandi opere di Consagra, la montagna di sale di Mimmo Paladino, il museo delle trame del mediterraneo, il sistema delle piazze, e tutte le altre bellezze della città.

“Il ringraziamento va per primo all’autore Gaetano Savatteri – si legge in una nota del sindaco Salvatore Sutera – che ha scritto l’episodio sempre attento e vicino a Gibellina, a Ivan Ferrandes, location manager e presidente di “Filming to West Sicily”, alla Palomar che ha realizzato la puntata. A Claudio Gioè amico della città di Gibellina. A tutti gli artisti ed eredi che hanno donato le liberatorie per le riprese delle opere e ad Antonella e Francesca Corrao per la preziosa collaborazione. Abbiamo fatto un grande sforzo per offrire la migliore collaborazione alla produzione e continueremo a migliorare il decoro della città in collaborazione con tutti i cittadini per far sì che Gibellina diventi meta turistica in materia di arte contemporanea ed enogastronomia”

AUTORE. Redazione