Quando si compila la schedina del Lotto, in ricevitoria oppure online in versione digitale, è sempre possibile selezionare una o più sorti per rendere la propria giocata ed i premi ancora più interessanti. Tra tutte le sorti del Gioco del Lotto, l’ultima arrivata è quella che continua ancora oggi è riscuotere il maggior successo e si tratta dell’Ambetto. Vediamo allora insieme tutto quello che c’è da sapere in merito: come funziona, come calcolare i possibili premi e via dicendo.

Ambetto: cos’è e come funziona

L’Ambetto è una sorte del Gioco del Lotto relativamente recente, anche se in realtà esiste ormai da diversi anni e gli appassionati conoscono molto bene il suo funzionamento. Il lancio del nuovo tipo di sorte è avvenuto infatti il 5 settembre 2013: sono dunque passati ormai quasi 10 anni dal debutto ufficiale dell’Ambetto nel Gioco del Lotto. Vediamo però nel dettaglio come funziona, perché sono ancora diversi gli italiani che nutrono dubbi su questo tipo di sorte.

L’Ambetto può essere selezionato da chiunque compili la schedina del Lotto, in combinazione con altre sorti oppure come puntata singola. Per partecipare al gioco, è necessario scegliere da un minimo di 2 ad un massimo di 10 numeri compresi tra 1 e 90. Naturalmente, bisogna selezionare anche le ruote su cui effettuare la puntata. Selezionando l’Ambetto, per vincere è sufficiente indovinare 1 solo numero: l’altro, necessario per ottenere il premio, deve essere precedente o successivo ad uno degli estratti.

Come si può facilmente intuire, le probabilità di indovinare le combinazioni di numeri aumentano notevolmente scegliendo la sorte dell’Ambetto. Non stupisce dunque che questa sia una delle sorti più popolari tra gli appassionati del Gioco del Lotto.

Quali sono le probabilità di vincita con l’Ambetto

La domanda che i giocatori si pongono più frequentemente è proprio questa: quali sono le probabilità di vincita scegliendo la sorte dell’Ambetto? Rispondere a tale quesito non è di certo semplice, poiché tutto dipende dai numeri giocati. Sul portale ufficiale del gioco è possibile consultare la tabella per il calcolo delle vincite Lotto, ma anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito utili chiarimenti in merito.

Secondo ADM, le probabilità di vincita relative al gioco dell’Ambetto sono le seguenti, in base ai numeri giocati:

Ambetto con 2 numeri consecutivi: 1 su 200,33

Ambetto con 2 numeri non consecutivi: 1 su 100,32

Ambetto con 10 numeri consecutivi: 1 su 26,0

Ambetto con 10 numeri non consecutivi: 1 su 3,5.

Ambo o Ambetto? Quali sono le differenze?

Alcuni giocatori tendono a fare confusione tra Ambo e Ambetto, due sorti del Lotto che hanno caratteristiche differenti. Vediamole brevemente nel dettaglio.

L’Ambo permette di scegliere 2 numeri. Se questi vengono estratti, indipendentemente dalla loro posizione, il giocatore vince.

permette di scegliere 2 numeri. Se questi vengono estratti, indipendentemente dalla loro posizione, il giocatore vince. L’Ambetto permette di scegliere da 2 a 10 numeri. Se 1 dei numeri scelti viene estratto insieme al precedente/successivo del secondo numero, allora il giocatore vince.

Appare evidente che con l’Ambetto le probabilità di vincita siano superiori, perché sono superiori le combinazioni possibili.

AUTORE. Claudia Bianco