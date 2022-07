ASCOLTA L'ARTICOLO

Alessandra Leone si aggiudicata lo scorso weekend la vittoria del trofeo “Coppa d’Oro” al trofeo Memorial Pigi Marini presso Villa Genna a Marsala. La giovane amazzone di Castelvetrano ha gareggiato sullo sfondo dello splendido scenario della Riserva dello Stagnone nella categoria più alta, la C 135. In sella a Maxsum, la giovane ha realizzato un doppio netto aggiudicandosi il primo posto sul podio. La competizione sportiva della Federazione Italiana Sport Equestri che ha visto impegnati nelle tre giornate amazzoni e cavalieri in diverse categorie.

Grande emozione durante la consegna premio, un prestigiosa opera del maestro Fiume, alla presenza del vicesindaco di Marsala, del Barone Marini e del titolare della struttura Tommaso Favata. Motivata soddisfazione per l’istruttore Luciano Leone e per il centro ippico Akros che ha visto distinguersi anche le amazzoni Martina La Paola, vincitrice nelle categorie 90 e 100 in sella a Ringo Star, e Alexandra Bruno, in sella alla sua Aida nelle categorie 100 e 110. Belle giornate all’insegna di uno sport che ha saputo degnamente onorare la memoria di un ragazzo il cui ricordo è sempre vivo nel cuore della comunità equestre.

AUTORE. Redazione