200 mascherine FFP2 e visiere di protezione, alle postazioni 118 di Gibellina, Salemi e Calatafimi. A donarle è l’A.S.D. Amanetta Team – Gibellina che si è messa subito a disposizione degli operatori sanitari, quelli che ogni giorno combattono in prima linea per la salute della loro comunità.

Associazione sportiva che opera a Gibellina, impegnata da oltre 10 anni, in un progetto che ha lo scopo di favorire la diffusione del ciclismo e dell’atletica, con particolare riferimento alla Mountain-Bike ed al Trail Running nella Valle del Belìce. Raggruppa ad oggi più di 30 soci da tutto il Belice, compresi alcuni sportivi di Castelvetrano. Tra i socia anche tre operatori e soccorritori 118. Da qui l’idea concreta: una donazione urgente a sostegno dell’emergenza che affrontano i 3 “soci Amanetta” unitamente ai colleghi di postazione.

E’ fondamentale in questo momento di estrema difficoltà per tutti, dimostrare la nostra vicinanza concreta a chi come i ns operatori 118, convivono quotidianamente con l’emergenza Covid19 – afferma Tommaso Fontana, presidente di ASD Amanetta Team Gibellina – una donazione che ha visto il contributo di ogni singolo socio che ringraziamo e che segna peraltro una pagina importante nel ns decimo anno di attività sportiva.

A nome di tutti i lavoratori che in questo momento sono impegnati sul fronte emergenziale per contrastare nella nostra Regione la pandemia in atto, un grazie di cuore per il vostro contributo che va esteso a tutti i componenti dell’A.S.D Amanetta Team – afferma l’Ing. Davide Croce, presidente di SEUS S.c.p.a., società che gestisce il servizio di trasporto per l’emergenza-urgenza 118 per la Sicilia che ha ringraziato l’associazione per il gentile dono – rappresenta per noi, un importantissimo gesto di vicinanza e solidarietà.

ASD Amanetta Team – Gibellina e Seus 118 Sicilia