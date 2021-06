Mercoledi 9 giugno si è tenuta in modalità on line la Cerimonia di premiazione delle Scuole vincitrici dell’ XI Concorso Scolastico nazionale AIFO. Gli alunni delle classi seconde del Plesso Ruggero Settimo e Plesso Dante Alighieri, sono risultati vincitori a livello nazionale, aggiudicandosi il terzo premio, nella categoria scuola primaria, con un lavoro riguardante il riciclo dei materiali..

Durante l’anno scolastico, rifacendosi agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, gli alunni hanno intrapreso un percorso formativo e sono stati sensibilizzati ad un utilizzo conservativo delle risorse, per combattere gli sprechi e l’inquinamento.

Amorevolmente guidati dagli insegnanti, dopo aver raccolto i materiali da riciclare (lattine,, bottiglie, scatole, tappi, cartoni, rotoli, ecc…) hanno realizzato diversi oggetti utili, divertenti e originali, che sono stati destinati ad una campagna solidale pro AIFO, come gesto autentico di solidarietà che ha coinvolto le famiglie e tutto il personale scolastico.

L’idea è nata proprio dagli alunni, perché, dopo essersi appassionati alla figura di Raoul Follereau e aver riflettuto sul suo pensiero e sugli scopi umanitari portati avanti dall’AIFO, hanno maturato sia una maggiore sensibilità verso chi è meno fortunato di loro, sia la voglia di impegnarsi in prima persona per aiutare chi soffre. Hanno, insomma capito che donare è più gratificante che ricevere ed hanno voluto dare il loro contributo attraverso un gesto concreto.

La donazione è stata destinata al progetto VOICE – Voce per l’Inclusione e per la Società Civile che nei prossimi 2 anni si occuperà di rafforzare le organizzazioni di persone con disabilità affinché possano migliorare la loro capacità e autonomia nel sostenere l’emancipazione socioeconomica delle persone non udenti e ipoudenti in Liberia.

Un aiuto concreto per continuare a promuovere la salute globale, unica via d’uscita anche dalla pandemia in corso.

Da 60 anni- sottolinea la Dirigente Maria Luisa Simanella- l’obiettivo dell’Aifo è quello di intervenire nelle zone più povere del Mondo e realizzare, in collaborazione con Istituzioni e Associazioni locali, progetti di aiuto socio- sanitario che favoriscano non solo il miglioramento della salute e delle condizioni di vita delle singole persone, ma anche lo sviluppo inclusivo delle comunità locali. Il contributo che gli alunni hanno voluto dare permetterà di proseguire questo impegno nei Paesi a basso reddito in modo da garantire la salute delle persone più emarginate e fragili.

Angela Scirè