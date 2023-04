ASCOLTA L'ARTICOLO

Lunedì 3 Aprile, presso l’Auditorium del II Circolo Didattico di Castelvetrano, si è tenuto un incontro- dibattito formativo sulla cultura della legalità e sul ruolo dell’Arma dei Carabinieri. L’iniziativa, che rientra nel più ampio programma degli incontri finalizzati a promuovere l’educazione civica e la cultura della legalità negli istituti scolastici, ha interessato gli alunni e gli insegnanti delle classi quinte del Circolo ed ha avuto quale relatore d’eccezione il Capitano Pietro Calabrò, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano.

La presentazione di un video illustrativo delle funzioni dei vari Reparti dell’Arma sul territorio nazionale ed in campo internazionale, con particolare riferimento all’attività svolta dalle forze dell’ordine al servizio dei cittadini, ha consentito agli alunni di conoscere la versatilità della figura ed in particolare il delicato ruolo di operatore sociale svolto nella quotidianità dal “Carabiniere”, che non deve essere visto con diffidenza e paura, ma anzi come prezioso alleato nel garantire l’ordine e la sicurezza, a tutela della libertà di tutta la comunità.

Molti i temi affrontati su cui riflettere: la guida in stato d’ebbrezza e le sue conseguenze; la detenzione di armi ; il senso del limite, il significato delle regole, l’importanza della legge.

Il Capitano ha trattato tutte le tematiche con delicatezza, considerata l’età degli alunni, ma anche con grande competenza e autorevolezza, utilizzando un linguaggio chiaro ed efficace, stimolando testimonianze e domande nei giovani interlocutori.

L’incontro è stato molto proficuo sotto ogni aspetto, con la partecipazione attiva anche dei docenti presenti, che hanno con la loro presenza rafforzato il sentimento di vicinanza tra l’Arma dei Carabinieri, la Scuola ed i giovani.

A conclusione dell’incontro, sul piazzale della Scuola, gli alunni hanno ricevuto un’ emozionante sorpresa che sicuramente ricorderanno per sempre: potersi avvicinare alla macchina dei carabinieri, la famosa “gazzella”, vederla da vicino con tutte le sue luci accese e sentire in diretta il suono della sirena.

La Dirigente ha rivolto un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri ed in particolare al Capitano Calabrò, che in questa circostanza l’ha egregiamente rappresentata, per la preziosa occasione di arricchimento personale che l’incontro ha offerto a tutti i presenti ed ha espresso un plauso agli alunni e ai docenti per aver realizzato insieme un significativo percorso di crescita all’insegna dell’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile.

AUTORE. Redazione