In occasione della Giornata della Memoria gli alunni dell’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo hanno dedicato parte delle attività alla riflessione sul tema. In particolare la classe 2^ sez. C del plesso Pappalardo ha ideato e registrato un video originale che sintetizza il loro modo di sentire l’importanza di tale giornata.

AUTORE. Redazione