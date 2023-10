Nella giornata del 13 Ottobre, l’Istituto Comprensivo “Gennaro Pardo” di Castelvetrano diviene protagonista in Europa con il programma Erasmus+ e “fa risplendere l’Europa”, come recita il motto di quest’anno. La settima edizione è dedicata in modo particolare alle competenze e al tema della cittadinanza europea e coinvolge scuole, università, istituti, enti di formazione e centri per l’educazione con circa 8.000 eventi programmati in oltre 60 paesi nel mondo.

L’Istituto castelveranese ha visto il coinvolgimento e la partecipazione degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado, in un momento particolarmente importante di condivisione della propria esperienza Erasmus+. L’iniziativa, organizzata dall’Istituto e registrata sul sito ufficiale della campagna Erasmus day, vuole contribuire a diffondere l’opportunità, i risultati e i valori di Erasmus+ e dell’Unione Europea.

Nella giornata odierna i ragazzi, grazie alla mediazione dei docenti di lingue, hanno avuto la possibilità di effettuare un incontro con disseminazione online e con proiezione di un video in cui, gli stessi discenti, hanno presentato la propria istituzione scolastica e la “Sicilianità” in lingua francese e in lingua inglese. Il termine “disseminazione” non è affatto casuale: con questo si intende l’insieme di azioni e strategie volte a diffondere le informazioni sui risultati del progetto, in modo da massimizzarne l’impatto su individui, e così è stato.

A seguire, gli stessi, sono diventati i veri protagonisti di un debate in lingua inglese e in lingua francese attraverso il quale hanno potuto esprimere le loro opinioni e riflessioni su alcune tematiche, oggi più che mai, di vitale interesse per i giovani: l’integrazione e l’inclusione. La partecipazione al progetto ha consentito agli studenti di lasciar entrare una ventata di entusiasmo che contagia tutti, alunni e docenti.

Il confronto con pari ha creato un proficuo fervore, ma anche l’apertura verso nuove prospettive, verso differenti modi di pensare e di agire. Ha generato un entusiasmo che è presupposto fondamentale per un apprendimento autentico e duraturo.

