Gli alunni dell’istituto alberghiero IPSEOA “V. TITONE” hanno organizzato una colletta alimentare natalizia per i cani del canile di Castelvetrano e dato avvio alla prima edizione dell’operazione “Riempi una ciotola”. Il 16 dicembre 2021 alle ore 12:10 i rappresentanti degli studenti, accompagnati da due docenti, sono arrivati ricchi di cibo nella struttura; sono stati accolti con un sorriso dai volontari; hanno accarezzato e coccolato gli amici a quattro zampe; hanno visitato il rifugio e tutti i box compresi quelli destinati ai cuccioli; hanno ascoltato i racconti dei volontari circa la storia degli “ospiti” molti dei quali trovatelli raccolti sul territorio dal personale addetto o segnalati da privati cittadini. “Siamo qui”: così hanno esordito gli alunni all’arrivo in struttura ed espresso l’intenzione della scuola tutta di esserci anche negli anni a seguire. Un GRAZIE al Dirigente Scolastico dott. Rosanna Conciauro per aver permesso di allestire un momento così importante di apertura al territorio e a tutti gli studenti che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

AUTORE. Redazione